Тегеран, , 08:50 — REGNUM 8 апреля Верховный Совет Ирана по правам человека отметил в заявлении, опубликованном по случаю Национального дня ядерной энергетики, что защита прав страны на атомную энергию фактически является защитой прав на независимость и прогресс данного государства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении говорится, что «способности и таланты нации» устанавливают принципы, называемые национальным правом, которые подтверждаются как религией, так и международными правовыми механизмами.

Со ссылкой на важность, придаваемую защите всех национальных прав Ирана Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи, в заявлении подчеркивается, что героическая оборона страны в восьмилетней «навязанной войне» берет свои корни из данного убеждения.

По сообщению Верховного Совета, согласно международным правилам, использование ядерной энергии является естественным правом каждой страны. Иран не только отстаивает свое право использовать ядерные технологии в мирных целях, но и выступает против создания военных баз с ядерным оружием на основе религиозных убеждений.

«Производство, хранение и применение ядерного оружия запрещено исламским законодательством», — говорится в заявлении.