Тегеран, , 08:53 — REGNUM 8 апреля глава Организации гражданской обороны бригадный генерал Голамреза Джалали представил отчёт о мерах по противодействию пандемии коронавируса, унесшей жизни около 3800 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джалали выступил с докладом на встрече, состоявшейся в Тегеране с участием главы Академии медицинских наук Ирана Али Резы Маранди и ряда экспертов. В ходе встречи Джалали подчеркнул важность сотрудничества между организацией гражданской обороны и Академией медицинских наук в укреплении структур биологической обороны.

На встрече также обсуждались различные аспекты смертельного коронавируса (COVID-19). Джалали отметил, что организация гражданской обороны приняла основные меры по борьбе с коронавирусом и находится в состоянии боевой готовности с момента разразившейся вспышки в Китае в декабре 2019 года.

Смертельный коронавирус, обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил около 1 430 000 человек по всему миру, в то время как более 82 000 были убиты. В Иране количество заражённых составляет 62 589 человек, 27 039 из этого числа были вылечены и выписаны из больниц. Коронавирус унёс жизни 3872 иранцев.