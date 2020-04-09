Тегеран, , 08:54 — REGNUM 8 апреля президент Ирана Хасан Рухани сослался на научные и медицинские достижения в борьбе с коронавирусом, заявив, что Иран вскоре станет самодостаточным в производстве тест-наборов на наличие COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании Кабинета министров, Рухани отметил, что несмотря на все трудности и страдания, которые вызвал коронавирус для общества, Иран сумел добиться больших успехов в производстве научных знаний.

Президент также приветствовал выпуск новых наборов, которые в короткие сроки определяют наличие инфекций, а также показывают, выздоровел ли пациент или нет. Он отметил, что эти наборы помогут выявить тех, кто заражен смертельным вирусом, но не имеет никаких симптомов.

Президент Рухани также отметил, что за последние пять десятилетий Иран не обращался за какими-либо кредитами от Международного валютного фонда (МВФ), и выразил надежду, что организация выполнит свои обязательства в трудные для иранского народа времена.