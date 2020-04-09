Тегеран, , 10:52 — REGNUM 7 апреля вице-президент по экономическим вопросам Мохаммад Нахавандян заявил, что ни одна страна, в том числе США, не имеет права наложить вето на просьбу Ирана о предоставлении кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 апреля.

В видео-беседе с Кристианом Аманпуром из CNN вице-президент отметил, что политика МВФ заключается в том, чтобы действовать справедливо при оценке и одобрении кредитных заявок.

«В своем запросе к МВФ Иран призвал к немедленному финансированию, которое правительства и страны имеют право получить, когда им это необходимо», — подчеркнул он, отметив, что Иран является одним из основателей организации и имеет хорошие финансовые показатели.

Опровергнув слухи о том, что заявка Ирана на получение кредита была отклонена, вице-президент сообщил, что запрос Ирана находится на рассмотрении, причём многие страны поддержали его.

«Когда мы боремся с распространением болезни по всему миру, важно понимать, что если болезнь не контролируется в одной части мира, страны фактически способствуют её распространению по всему миру. Так что это не внутренняя проблема, а скорее глобальная», — заявил Нахавандян.