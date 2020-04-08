Санкт-Петербург, , 19:35 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину о готовности медицинских учреждений города к борьбе с коронавирусной инфекцией. Диалог состоялся в рамках онлайн-совещания президента с главами регионов и полпредами.

Смольный отмечает, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения к 28 апреля в Петербурге будут развернуты 5 тыс. 411 коек.

Между тем ранее Беглов заявлял, что такое количество коек должно быть развернуто за неделю, максимум — за 10 дней, а до конца месяца в городе необходимо развернуть 12 тыс. коек.

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Александр Беглов также сообщил Путину, что для поддержки малого и среднего бизнеса введены меры налогового стимулирования, предусмотрено снижение нагрузки по имущественным платежам. Как заявил градоначальник, сейчас готовится второй пакет мер поддержки предпринимателей, в городе открыты дежурные детские сады для детей, чьи родители должны выполнять свои служебные обязанности, а пожилым людям, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции, помогают волонтеры и социальные работники.

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Добавим, во вторник, 8 апреля, Александр Беглов подписал несколько законов, связанных с коронавирусом. Так, правительство Петербурга получило право внедрять правила поведения для граждан и организаций по своему усмотрению в режиме повышенной готовности и ЧС, за нарушение этих правил последуют штрафы до 5 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, законами предусмотрены налоговые отсрочки для малого и среднего бизнеса, а также выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Выплата составит половину прожиточного минимума в регионе на ребенка.

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