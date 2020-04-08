Москва, , 19:23 — REGNUM В РФ появился новый рейтинг оборонного потенциала государств, подготовленный группой видных российских политологов и военных экспертов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно 8 апреля в рамках онлайн-конференции «Оборонный потенциал государств: проблемы оценок и новые подходы».

«Мы сделали новый рейтинг оборонного потенциала государств. Особенно тех, которые обычно включают в рейтинги наши коллеги из самых разных исследовательских центров, — рассказал один из авторов рейтинга, политолог, генеральный директор «Центра политической информации» Алексей Мухин. — Первые три места в рейтинге заняли Россия, США и Китай. Мы сделали более широкий анализ показателей, нежели просто количественное и качественное состояние вооружённых сил разных стран. Большинство рейтингов опираются именно на количество и на затраты. Практически все рейтинги ставят на первое место США. По затратам на военные нужды они действительно впереди планеты всей. Но, как показывает практика и особенно действия НАТО, количество не всегда переходит в качество. НАТО не демонстрирует достаточного уровня военного потенциала в тех конфликтах, в которых участвует».

По словам Мухина, авторы доклада пришли к выводу, что простое наращивание военных расходов совсем не означает автоматического достижения военного превосходства.

«Та же Саудовская Аравия тратит громадные деньги на наращивание военного потенциала, а не может справиться с бедным несчастным Йеменом», — сказал Мухин.

Кроме того, участники конференции отметили вклад министра обороны РФ Сергея Шойгу в повышение обороноспособности России. Об этом в частности заявил политолог Павел Данилин.

«Надо сказать, что ещё 10 лет назад служить в армии было страшновато для многих, и вообще от этого пытались «косить» всеми средствами, — сказал Данилин. — Сейчас снизились опасения по поводу того, что будет «дедовщина». Эта проблема вообще ушла. Выросла в три раза или 3,5 численность контрактников-профессионалов, что серьёзнейшим образом поднимает боеспособность армии. Достаточно большое количество контрактников специально связали свою жизнь с армией. Я не могу сказать, что эти действия предпринимались исключительно Сергеем Шойгу. Это долгосрочная стратегия Путина, но именно при Шойгу эта система приобрела свой законченный вид».

В свою очередь, Алексей Мухин добавил, что между уровнем развития российской армии и качеством работы Министерства обороны России, конечно, есть прямая связь.

«Мы все помним, что происходило с российской армией в 1990-е годы. Я лично сам помню, потому что в 1991 году заканчивал свою срочную службу. Все помнят времена Сердюкова. Это было время непростых решений. Сейчас же курс действующей команды министра обороны Сергея Шойгу на простую системную работу. Министр занимает свой пост довольно давно. Этот курс оправдался. Сделано безумно много разных вещей, которые должны были быть сделаны. Министр обороны нашёл возможность взаимодействовать с Генеральным штабом», — сказал Мухин.

При этом, как отметил Мухин, отличительной особенностью ситуации оказывается то, что в России её военный потенциал идёт вверх, а военные траты — вниз.

«Оборона не подчиняет себе экономику страны, хотя хотелось бы. Некоторые образцы военных товаров более конкурентоспособны для гражданского населения. Если говорить серьёзно, то ВПК — это локомотив гражданской экономики. Это можно не признавать, но это, что называется, медицинский факт. Но необходим баланс. Необходимо не делать ошибок, которые делал в своё время СССР и делают теперь США. Нужно тратить разумно, не увеличивая бездумно уровень процентовки ВВП, — сказал Мухин. — В 2017 году Минобороны вернуло в бюджет часть сэкономленных средств, так как они достигли результатов меньшими средствами. У нас из года в год военный потенциал идёт вверх, а военные траты — вниз».

Эксперт также остановился на уровне подготовки российского оборонного ведомства к современной информационной войне: «На примере сирийской операции было хорошо видно, как информационной службой министерства обороны оперативно развенчивались все враждебные фейки — про убитых ракетами мальчиков, применение химоружия и прочее. А бросок наших военных с гуманитарной миссией в Италию служит примером одновременно и мягкой силы, и информационной работы — о гуманитарной миссии русских говорит практически весь мир».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в РФ прошла онлайн-видеоконференция «Оборонный потенциал государств: проблемы оценок и новые подходы».