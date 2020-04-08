Гаага, Нидерланды, , 19:09 — REGNUM Доклад, в котором Организация по запрещению химического оружия обвиняет сирийские власти в химической атаке в марте 2017 г., составлен с серьёзными изъянами, сообщили 8 апреля в постоянном представительстве России при ОЗХО.

Комментируя заявление ОЗХО о том, что Дамаск виновен в применении зарина и хлора в провинции Хомс три года назад, российская сторона отметила следующее.

Сделанные представителями ОЗХО на основании расследования выводы не опираются на данные с мест событий. Аргументация взята у Миссии по установлению фактов, никаких вещественных доказательств нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад с обвинениями в адрес сирийских военных, якобы применявших боевые отравляющие вещества в марте 2017 года в провинции Хомс.

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