Вашингтон, , 18:54 — REGNUM О назначении Кейли Макинэни на должность пресс-секретаря американского президента Дональда Трампа 8 апреля официально объявили в Белом доме.

Кроме того, возглавляющую пресс-службу Пентагона Алиссу Фарах назначили директором по стратегическим коммуникациям Белого дома.

Также советником по коммуникациям в Белом доме назначен Бен Уильямсон — советник администрации Трампа высокого ранга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стефани Гришэм, которая до сих пор была пресс-секретарём Трампа, перешла на должность пресс-секретаря Меланьи Трамп (жены главы Штатов).

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