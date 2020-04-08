Вашингтон, , 18:54 — REGNUM Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, объявил о приостановлении своего участия в президентской гонке. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил предвыборный штаб Сандерса.

Напомним, что Сандерс хотя и завоевал некоторое количество голосов выборщиков, тем не менее уступил бывшему вице-президенту США Джо Байдену в таких ключевых штатах, как Флорида, Мичиган и Северная Каролина.

В итоге Сандерс принял решение отказаться от дальнейшего участия в гонке.

Таким образом, за пост президента США будут бороться действующий президент Дональд Трамп и демократ Байден.