Вильнюс, , 18:49 — REGNUM Посольство РФ в Литве сегодня, 8 апреля, отреагировало на антироссийскую резолюцию, принятую Сеймом Литвы 7 апреля, в которой литовские парламентарии осуждают Россию за «ревизионизм».

"Нет необходимости говорить о том, что данный антироссийский манифест выстроен на конъюнктурных и искаженных трактовках событий недавнего прошлого, сдобрен исторической и фактологической безграмотностью, стремлением внести свой местечковый довесок в переиначивание начала и итогов Второй мировой войны. Впрочем, очередной антимосковский хлопок не удивляет: нынешний состав литовского парламента давно встал на путь разобщения наших народов и государств, навязывания жителям своей страны враждебного отношения к восточному соседу. Следует признать: на этом поприще Сейм Литовской Республики добился очень многого. Поражает другое. Сегодня, когда здравомыслящие люди, политики, общественные деятели различных стран и континентов, серьезно озабоченные судьбой человечества, ищут пути объединения усилий, оказания взаимной помощи в борьбе с новой смертельной опасностью, находятся и такие народные избранники, которые видят свои приоритеты и в данной ситуации в поиске врагов», — говорится в заявлении.

Парламент Литвы днём ранее осудил «проводимый Россией исторический ревизионизм и распространяемую ею дезинформацию», а также призвал Европарламент и политиков Центральной Европы «оказывать этому совместное сопротивление».

Резолюцию представил Сейму министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Обращаясь к парламентариям, Линкявичюс сказал, что в последнее время Россия «активизировала распространение пропаганды, искажающей историческую правду».

«К сожалению, во время вируса не утихают другие эпидемии, а дезинформация распространяется ещё интенсивнее как в отношении вируса, так и в отношении исторической правды. С приближением мая, годовщины окончания Второй мировой войны, активизировалась пропаганды со стороны наших соседей», — сказал Линкявичюс. Его цитирует новостное агентство BNS.

Сейм Литвы в резолюции подчеркивает, что чтит память участников войны, сражавшихся с нацизмом, однако считает необходимым осудить Россию за то, что она «лживо отрицает роль Советского Союза в развязывании войны и умаляет преступления СССР в Центральной и Восточной Европе после войны».