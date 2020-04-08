Брюссель, , 18:45 — REGNUM Европейская комиссия рекомендует странам Шенгенского соглашения продлить временные ограничения на необязательные поездки в рамках Европейского союза до 15 мая. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает на официальном сайте Еврокомиссии.

Напомним, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции страны ЕС, входящие в Шенгенское соглашение, ввели ограничения на необязательные поездки между странами. Это необходимо для того, чтобы минимизировать каналы распространения коронавируса.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в большинстве стран ЕС неблагоприятная. Продолжается рост числа заболевших.

В связи с этим ЕК рекомендует продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 мая.

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