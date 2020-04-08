Милан, Италия, , 18:33 — REGNUM Италия является донором Евросоюза, отдает в общий бюджет на миллиарды евро больше, чем получает обратно, и сейчас вправе рассчитывать на помощь, написал на своей странице в Twitter в среду, 8 апреля, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

При этом использовать «извращенные» механизмы, которые «поставят под вопрос» будущее Италии, недопустимо, отметил Сальвини. Речь идет о так называемом «механизме стабильности», с помощью которого ЕС ранее «спасал» Грецию.

В интервью Affari Italiani Сальвини выразился еще острее: по его словам, нежелание властей ЕС утверждать механизм совместных антикризисных евробондов — это свидетельство того, что «все решения принимают в Берлине, Париже и Брюсселе» и что Италия нужна ЕС «только для того, чтобы платить за других».

Италии стоит потребовать вернуть ей те 58 млрд евро, которые ранее были выделены ею для помощи другим странам и финансовой системе ЕС, добавил Сальвини.

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22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года, кроме того — обеспечить бизнес госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 7 апреля, в Италии умерли 17 127 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 604. Днем ранее число погибших увеличилось на 636. Выздоровели 24 392 человек, за день этот показатель увеличился на 1555 (днем ранее — на 1022). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3039. В настоящее время больны 94 067 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 135 586.