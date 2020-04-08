Москва, , 18:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе селекторного совещания с членами правительства РФ и главами регионов, и последующем обращении к нации в среду, 8 апреля, заявил, что ближайшие две-три недели станут решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства сказал сегодня, 8 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами.

По словам Владимира Путина, именно в ближайшие две-три недели определится развитие ситуации с коронавирусом в России. Это время потребует предельной концентрации всех сил, направленных на борьбу с коронавирусом.

«Для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», — сказал президент России.

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Своими впечатления от очередного обращения президента к гражданам России с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог, глава Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Президент сказал и сделал то, чего от него ждали со времени его предыдущего выступления. Если Вы обратили внимание, выступления президента стали своего рода отметками, означающими усиление карантинных мероприятий», — подчеркнул эксперт.

«В этот раз выступление президента носило совмещенный формат — селектор с министрами и главами регионов, и в то же время обращение к народу. Это необычная форма, Как правило такого, за исключением редких случаев, не устраивают. И символизирует такая форма, конечно же, мобилизованность всей государственной вертикали, от президента до губернаторов на местах. То есть, сама форма играет символическое значение», — отметил глава Федеральной экспертной сети «Клуб регионов».

«Помимо того, что президент сказал своими словами о всех мерах социальной поддержки, мерах мобилизационного характера, о поддержки врачей, это обращение играло и вторую задачу. Во-первых, президент показывал, что он на посту, и управляет ситуацией, держит ее в руках. Во-вторых, он усиливает и меры поддержки, и делает это последовательно. У него есть определ0нныйц запас таких мер, обозначенный бюджетом, и он последовательно выделяет эти меры поддержки, и направляет их туда, где они в наибольшей степени требуются. Сегодня это была поддержка медикам, и всем задействованным в борьбе с вирусом, и предпринимателям — меры отложенной финансовой нагрузки. Кроме того, Владимир путин детализировал эти меры, сказав, что налоги надо не только отложить, но и сделать так, чтобы они потом сразу не свалились на бизнес», — продолжил Сергей Старовойтов.

«То есть, все это говорит о том, что президент занимается тонкой настройкой госсистемы в ситуации кризиса. И требует обратную связь. Это тоже очень важный момент. Он дает непосредственным исполнителям инициативу сверху, но от них требует и умного использования тех полномочий, которые им предоставлены, и строгой отчетности. Понятно, что финансовая отчетность будет проверяться по линии Контрольно-счетной палаты и правоохранительных органов. Но надо же учитывать и то, как работает госсистема. Если президент говорит: «прошу вас отчитываться за финансы», к этому подключаются соответствующие органы. То есть, речь идет о мобилизации всей административной структуры», — подчеркнул политолог.

«Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, это то, что президент еще раз обращается к нации с призывом с пониманием относиться к трудностям. То есть. президент осознает, что возникают трудности бытового характера в условиях самоизоляции. И обращается с просьбой к народу — потерпеть, подождать, мобилизоваться, правильно понять. Это тоже очень хороший человеческий момент, который тоже ярко характеризует Владимира Путина», — завершил свой комментарий Сергей Старовойтов.

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