Кишинёв, , 18:10 — REGNUM Процесс предоставления молдавского гражданства временно приостановлен властями Молдавии, сообщил 8 апреля журналистам премьер-министр страны Ион Кику.

Он пояснил, что имеется в виду полная приостановка предоставления гражданства. В том числе и по документам, которые сейчас находятся в работе. Приостановлен пока и приём новым заявлений от иностранцев.

Эта мера, отметил Кику, вводится на время действия режима чрезвычайного положения, который объявлен в связи с пандемией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Молдавии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1056, количество летальных исходов — 27.

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