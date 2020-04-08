Москва, , 17:42 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов рад, что президент РФ Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин прислушиваются к парламентской оппозиции, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

«Владимир Путин почти дословно высказал предложения, которые мы буквально вчера передали премьер-министру. Мы предлагали удвоить зарплаты медработникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, а также застраховать их жизнь и здоровье, которыми они ежедневно рискуют. По решению президента так и будет», — заявил Миронов.

Врачи и медсестры, которые сегодня самоотверженно сражаются за здоровье нации, получат не только формальную благодарность, а конкретную финансовую поддержку от государства, отметил парламентарий.

«Радует, что и глава государства, и председатель правительства прислушиваются к нашим предложениям», — сказал он.

Согласно решению президента, медики, работающие с коронавирусными пациентами, получат повышенные страховые гарантии, а также доплаты к окладам. Для врачей выплаты составят 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медперсонала и сотрудников скорой помощи — 50 тыс., для младших медработников — 25 тыс. рублей.

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