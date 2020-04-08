Чебоксары, , 17:34 — REGNUM Устраивая публичные исключения высокопоставленных чиновников из партии, «Единая Россия» пытается «заработать себе очки». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя скандал вокруг экс-главы Севастополя, замминистра промышленности Дмитрия Овсянникова.

По словам политика, «дело Овсянникова требует тщательного разбора».

«Если факт подтвердится, то в отношении него стоит применить меры как к обычному гражданину, невзирая на регалии и должность. Позиция ЕР по таким фактам сегодня секретом не является. Открыто заявляя и широко анонсируя свои действия, партия пытается таким образом избавиться от запятнавших себя высокопоставленных персон, в то же время заработав себе очки и повысив рейтинг на фоне скандалов. Этому мы уже не раз были свидетелями. То есть тут при правильном «выстреле» можно в двух «зайцев» попасть, и это работает. А если это работает, то этим обязательно воспользуются», — считает Владислав Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля заместитель министра промышленности и торговли РФ, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключён из «Единой России». Причиной стало происшествие в аэропорту Ижевска: в местной прессе отмечалось, что у чиновника при входе попросили документы и билеты, так как в здание из-за угрозы распространения коронавируса пускали только с билетами. На отказ замминистра и последовавший скандал был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Читайте также: Дело замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова передали в суд

Отметим, что в январе 2020 года череда скандалов обернулась исключением из партии «Единая Россия» и последующей отставкой для экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последней каплей стал инцидент с вручением ключей от пожарной машины, где Игнатьев вынуждал офицера МЧС подпрыгивать за ними. За этим последовало исключение из партии, а затем отставка в связи с «утратой доверия».

Читайте также: Бывшему главе Чувашии в Госсовете поставили диагноз