Москва, , 17:29 — REGNUM Комитет Госдумы по развитию гражданского общества предложил правительству РФ ряд мер по поддержке некоммерческих организаций (НКО) и волонтерства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

В частности, предлагается предоставить им право на отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности начиная со дня введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Кроме того, предлагается продлить для НКО как минимум на шесть месяцев сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам — за исключением налога на добавленную стоимость. Поддержкой НКО может также стать снижение до 15% совокупного размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для работников НКО и работников религиозных организаций.

«Социально значимая деятельность НКО и религиозных организаций будет продолжена, если мы предоставим им беспроцентные кредиты или субсидии на выплату заработной платы работникам на период до шести месяцев, а также освободим их на тот же срок от уплаты коммунальных платежей либо предоставим субсидии на их уплату», — рассказал Гаврилов.