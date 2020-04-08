Москва, , 17:18 — REGNUM Депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) указал на проблему получения документов, оформление которых начиналось до повышенных мер готовности на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

В ходе совещания с губернаторами президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ автоматически продлят действие истекающих паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов на три месяца.

«Продление прав, паспортов и так далее. Правильная мера. Буквально сегодня пошли обращения от людей, которые пытались продлить права и не смогли этого сделать, так как с их слов «все закрыто до 30 апреля». Но нужно учитывать, как быть с теми, кто подал документы до карантина и не может их теперь забрать. Их старые паспорта действительны? Ждем ответа на этот вопрос от правительства», — заявил Щапов.

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