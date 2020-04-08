Гаага, Нидерланды, , 17:11 — REGNUM Очередные обвинения в адрес властей Сирии в применении химического оружия выдвинула Организации по запрещению химического оружия в заявлении от 8 апреля.

По данным группы, которой в ОЗХО поручено расследовать случаи применения химического оружия, в марте 2017 года сирийские военные осуществили химатаку на населённый пункт Эль-Латамна (провинция Хомс, Сирия).

Уточняется, что были применены зарин и хлор.

Напомним, ОЗХО ранее выдвигала обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия. В частности, в городе Дума (Дамаск) два года назад, а также в городе Хан-Шейхуне (Идлиб) — три года назад.

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