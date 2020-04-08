Ташкент, , 17:08 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому, начиная с 1 января 2021 года, вводится порядок прохождения врачами каждые 5 лет обязательной аттестации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аттестация может проходить в режиме онлайн с аудио‑ и видеонаблюдением для создания удобств и обеспечения ее прозрачного проведения.

Документом отменяется плата за прохождение аттестации медицинских работников учреждений первичной медико-санитарной помощи.

«Предоставить медицинским вузам, республиканским специализированным научно-практическим медицинским центрам и их филиалам, научно-исследовательским институтам, территориальным многопрофильным медицинским центрам и негосударственным медицинским организациям, внедрившим систему непрерывного профессионального образования, предусматривающую повышение квалификации медико-санитарных и фармацевтических кадров, право оформления сертификата по образцу, установленному Министерством здравоохранения, специалистам, успешно прошедшим повышение квалификации с указанием учебных кредитов», говорится также в документе.