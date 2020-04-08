Ижевск, , 17:19 — REGNUM Скандалы вокруг высокопоставленных чиновников-единороссов «вирусным способом» распространяются в соцсетях, формируя «устойчивый негативный стереотип» о партии. Принимаемые руководством «ЕР» меры носят «реактивный характер», но сегодня этого недостаточно. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя исключение из партии заместителя министра промышленности Дмитрия Овсянникова, который устроил скандал в аэропорту Ижевска.

Эксперт считает установку «Единой России» «на повышение значимости этических норм» «верной, но недостаточной мерой».

«Наряду со скандальными заявлениями экс-главы Чувашии Игнатьева и инцидентом в ижевском аэропорту с участием экс-руководителя Севастополя Овсянникова, можно привести ещё чертову дюжину аналогичных кейсов с участием чиновников-единороссов. Все эти истории вирусным способом расходятся в соцсетях и уже сформировали в обществе устойчивый негативный стереотип о правящей партии.

Меры генсовета «Единой России» носят реактивный характер: есть инцидент — есть реакция. Однако, повторюсь, их недостаточно: необходимо формировать новую политическую культуру управленцев. А это, в свою очередь, затруднено в связи с ограниченной партийной конкуренцией и невысокой значимостью общественного мнения в стране. Полагаю, впрочем, что такие инциденты, будут способствовать обновлению и омоложению элит в стране, которые станут более осторожны в своем публичном поведении», — отмечает Дмитрий Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля экс-глава Севастополя, заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников исключён из «Единой России». Этому предшествовал скандал в аэропорту Ижевска: по данным СМИ, его просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить документы и билеты со ссылкой на то, что из-за угрозы распространения коронавируса войти в здание можно только при наличии билета. Замминистра отказался выполнить требования и устроил скандал — его задержали, составили протокол о мелком хулиганстве.

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что поведению Овсянникова нет оправданий: человек, находящийся на такой должности, не может вести себя столь по-хамски. Было также отмечено, что будет поставлен вопрос о соответствии Овсянникова занимаемой должности.

Отметим, что в январе 2020 года череда скандалов обернулась исключением из партии «Единая Россия» и последующей отставкой для экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева. 18 января, на дне российской и чувашской печати, он раскритиковал некоторых журналистов и блогеров, которые, по его мнению, неверно освещают события в Чувашии, призвав их «мочить». После шквала обрушившейся критики Игнатьев публично извинился. Но уже 23 января вспыхнул новый скандал: в сети стало распространяться видео с вручением ключей от пожарной машины, где Игнатьев вынуждал офицера МЧС подпрыгивать за ними. После данного инцидента «Единая Россия» исключила Игнатьева из партии за «нарушение этических норм», затем президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи с «утратой доверия».