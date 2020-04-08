Ташкент, , 16:53 — REGNUM Пандемия коронавируса отчетливо показала недостаточность политики и мер продовольственной безопасности в странах мира, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, проводя видеоселекторное совещание.

Вместе с этим, президент отметил, что Узбекистан обладает большими резервами и возможностями для полного удовлетворения внутреннего спроса на продукты питания, повышения доходов и благосостояния населения.

«Для этого необходимо с соблюдением карантинных мер продолжить посадку весенних культур: фермерам, кластерам и дехканам — на полях, а населению — на своих приусадебных участках. Иначе, и это вполне естественно, удерживать стабильные цены на внутреннем рынке будет затруднительно», отметил Мирзиёев

На совещание отмечалось, что в Министерстве по поддержке махалли и семьи, его территориальных подразделениях и сходах граждан махалли введена отдельная должность заместителя, занимающегося вопросами приусадебных участков.

Из государственного бюджета выделено 350 миллиардов сумов (один доллар — 9500 сумов) на реализацию новых проектов на приусадебных землях, создан специальный фонд при Совете фермеров.

В ходе видеоселекторного совещания поставлены дополнительные задачи по эффективному использованию этой системы, повышению производительности приусадебных участков.

Указано на необходимость широкого распространения опыта владельцев таких земель, которые получают высокий урожай и доход.

«К примеру, многие владельцы огородов в Асакинском, Алтынкульском, Наманганском, Уйчинском, Ангарском, Джаркурганском, Китабском, Тайлакском, Самаркандском, Янгиюльском, Зангиатинском, Алтыарыкском, Кувинском и других районах получают со своего участка 2−3 урожая в год, одна семья зарабатывает с 8−10 соток земли в среднем 50−60 миллионов, а некоторые — до 100 миллионов сумов», отмечалось на совещании.

Вместе с этим, указано, что незавершенной является работа по посадке приусадебных земель в Самаркандской, Кашкадарьинской, Хорезмской, Бухарской, Сырдарьинской и Джизакской областях.

В этой связи, ответственным лицам поручено взаимодействовать с владельцами этих земель и организовать посадку востребованных рынком культур на приусадебных участках.

Президент отметил, что с учетом сложной ситуации в этом году первостепенной задачей должно быть двух-трехразовая посадка культур и получение дополнительного урожая на всех приусадебных участках, важно и создание компактных теплиц.

«В настоящее время на приусадебных участках имеются такие сооружения легкой конструкции общей площадью 4 тысяч гектаров, в них можно выращивать 3 урожая в год», подчеркнул Мирзиёев.

На совещании подчеркнуто, что владельцы приусадебных земель, пользующиеся ими неэффективно, получат официальное предупреждение, а к тем, кто не будет выращивать культуры и после предупреждения, будет применяться повышенная ставка земельного налога. Ответственным руководителям поручено принять соответствующий документ. Даны указания по мониторингу состояния приусадебных земель при помощи дронов и реализации в разрезе каждого сектора необходимых мер по эффективному использованию участков.