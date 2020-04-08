Ново-Огарево, Московская область, , 16:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что Россия справится с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил сегодня, 8 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами.

Глава государства отметил, что Россия на протяжении своей истории проходила через многие испытания, пройдет и через пандемию коронавирусной инфекции.

«Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер выразил уверенность в победе России над пандемией коронавирусной инфекции.

«Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне других стран ситуация с коронавирусом в России выглядит не слишком угрожающе. На сегодняшний день в России подтверждено 8672 случая заражения. Скончались 63 человека. При этом в США счет подтвержденных зараженных идет уже на сотни тысяч, а число жертв превысило 10 тысяч человек.