Москва, , 16:29 — REGNUM Режим самоизоляции надо непременно выдержать, заявил 8 апреля президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам страны.

«Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что сейчас нет выбора, режим самоизоляции и его испытания надо выдержать.

«От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — добавил президент.

Напомним, режим самоизоляции введён в России до конца апреля в связи с пандемией коронавируса.