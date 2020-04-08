Вашингтон, 8 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Поддержать американскую экономику дополнительными $500 млрд предложили конгрессмены от Демпартии, сообщается в опубликованном 8 апреля заявлении.
Предложение американскому Конгрессу было внесено спикером нижней палаты Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства верхней палаты Чаком Шумером.
Согласно их инициативе, малый бизнес должен получить из бюджета $250 млрд, $100 млрд нужно отдать больницам, а оставшиеся $150 млрд — руководству американских городов и штатов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля американский сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия) заявил, что Китай нужно заставить платить за пандемию.
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