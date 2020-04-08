Ново-Огарево, Московская область, , 16:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с губернаторами призвал сограждан крепиться и выдержать непростой режим самоизоляции в условиях пандемии. Совещание состоялось сегодня, 8 апреля.

Глава государства сказал, что он понимает всю сложность сложившейся ситуации, когда в условиях самоизоляции копятся бытовые проблемы, а сидеть в четырех стенах становится просто невыносимо.

«Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно», — отметил глава государства.

Однако Путин призвал собраться с силами и выдержать непростой режим самоизоляции.

«Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — сказал российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции граждан стал одной из основным мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. Однако данный режим порождает огромное количество сопутствующих проблем. Люди теряют работу и доходы, происходит психологическое выгорание.