Москва, , 16:23 — REGNUM Пособие по безработице в размере 12 130 рублей будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. Об этом 8 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей», — сказал Путин.

Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы граждане смогли в дистанционном порядке оформить пособие максимально просто и необременительно.