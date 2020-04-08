Москва, , 16:15 — REGNUM Отсрочить уплату взносов в социальные фонды для всех видов бизнеса на шесть месяцев предложил президент России Владимир Путин 8 апреля во время совещания по борьбе с коронавирусом.

«Предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин призвал создать условия, чтобы российские компании смогли вернуться в нормальный график работы.

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