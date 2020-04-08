Москва, , 16:18 — REGNUM В связи с проблемами, с которыми сталкивается бизнес-сфера России из-за коронавируса, российский президент Владимир Путин поручил правительству страны подготовить программу по сохранению и поддержки компаний. Об этом он заявил 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов.

По его словам, поручение должно быть выполнено в течение пяти дней.

Ранее президент России призвал смягчить удар для бизнеса и составить список предприятий, которые получат отсрочку по выплатам социальных взносов в течение шести месяцев.

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