Москва, , 16:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал смягчить удар для бизнеса. Об этом он заявил 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов.

«В каждом субъекте федерации будет сформирован список важных для региона предприятий», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что для малого и среднего бизнеса были снижены выплаты по социальным взносам. Он добавил, что данная мера носит долгосрочный характер.

Компании, которые попадут в сформированный список, получат отсрочку по оплате в социальные фонды на шесть месяцев, добавил Путин.

Напомним, на селекторном совещании с губернаторами организованном Первым каналом Путин заявил, что российские регионы получили 33 млрд рублей из федерального центра для борьбы с коронавирусом.

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