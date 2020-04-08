8 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Станислав Стремидловский, , 16:03 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопросы ИА REGNUM отвечает предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян.

ИА REGNUM: слышны сообщения о распространения коронавируса у ваших соседей в Армении, Азербайджане, Иране, Турции… А как дела в Карабахе? Все ли здоровы?

Архиепископ Паргев: К нашему величайшему сожалению надо заметить, что и в Арцахе зафиксирован один случай заболевания. Человек заразился в Армении.

ИА REGNUM: как живет Арцахская епархия в условиях бушующей пандемии? Ведь служить и помогать людям надо, эти обязанности никто не снимал.

Да, мы, как всегда, несем свою службу, молимся, проповедуем и пытаемся оказывать материальную помощь. Сегодня особая ситуация и новые вызовы. В связи с этим мы вынуждены проводить службы за закрытыми дверями, после чего верующие могут заходить в храмы и даже причащаться, соблюдая дистанцирование друг от друга и все гигиенические каноны. В особых условиях особый режим. Мы все должны заботиться о здоровье народа и всего человечества. Сегодня смерть неожиданно постучалась в наши двери. А мы готовы предстать перед Судом Божием, успели покаяться? Очистились от грехов? Время задуматься — почему нам такое испытание? Видимо, что-то не то творится в мире и очень многое надо исправлять. И об этом должен задуматься весь род человеческий, как одна семья, а в особенности политические руководители.

ИА REGNUM: приближается светлый праздник Пасхи. Что готовит карабахцам епархия? Как будет проходить пасхальная служба?

Пасхальные литургии мы будем передавать в прямом эфире, а во дворе храма — кафедрального собора Степанакерта будет установлен экран. Верующие, собравшиеся во дворе, будут следить за литургией, а желающие смогут получить Святое Причастие. Я надеюсь, что верующие с пониманием отнесутся к этим условиям предосторожности.

ИА REGNUM: с чем вообще мы столкнулись в лице этой пандемии коронавируса? Многие с горечью говорят, что даже в войну храмы не закрывали.

Действительно, в Арцахе во время войны ни одна служба не была пропущена, но сегодня службы проводятся в храмах без присутствия верующих. Все это, конечно, грустно, но мы должны с пониманием отнестись к этому. Экстремальные условия — экстремальные меры.

ИА REGNUM: смогут ли Церкви восстановиться в полном объеме после того, как вспышка болезни будет побеждена? Какие выводы можно сделать на будущее?

Надеемся преодолеть эти новые испытания, и Святая Церковь восстановится, а также молимся о скорейшем восстановлении мировой экономики. Всем надо сделать нужные выводы и всегда быть готовыми и к будущим неизвестным вызовам, и решать это сообща, всем миром. Молимся о мире и здоровье всего человечества. Дорогой Станислав, заранее поздравляю вас и читателей ИА REGNUM со Светлой Пасхой!