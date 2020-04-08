Москва, , 16:10 — REGNUM Доплаты специалистам в РФ, которые работают с заразившимися коронавирусом, составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. Об этом 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава России отметил, что главной задачей для всех субъектов РФ является повышение готовности медицинских учреждений.

«Более 33 млрд рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных коек. Еще 13 млрд выделено на закупку медтехники, в том числе ИВЛ и реанимобилей», — заявил Путин.

Напомним, 8 апреля во время совещания по борьбе с новым коронавирусом с главами регионов Путин заявил, что будет строго спрашивать по реальной готовности оказания специализированной помощи инфицированным коронавирусной инфекцией.

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