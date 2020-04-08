Москва, , 16:06 — REGNUM Оказание государственной помощи необходимо предоставлять, в первую очередь, компаниям, которые не увольняют сотрудников, сохраняя рабочие места. Об этом 8 апреля в ходе обсуждения мер по борьбе с распространением коронавируса с губернаторами регионов заявил президент РФ Владимир Путин.

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость«, — завил Путин.

Напомним, сегодняшнее совещание является уже третьим в ряду публичных мероприятий президента в период борьбы с распространением коронавируса. До этого он дважды обращался к гражданам России с обращениями.