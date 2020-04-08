8 апреля 2020 | Время чтения 11 мин

3 апреля в центре столицы одного из государств Европы группа русофобов и антисоветчиков, ведомая старостой 6-го района Праги Ондржеем Коларжем, совершила кощунственную акцию. Ими был демонтирован памятник освободителю Праги, Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Его планируют в качестве экспоната выставить в музее, посвященном событиям XX века в Чехословакии. Там, он «будет способствовать объективному объяснению нашей недавней истории».

Олег Назаров, , 15:55 — REGNUM 3 апреля в центре столицы одного из государств Европы группа русофобов и антисоветчиков, ведомая старостой 6-го района Праги Ондржеем Коларжем, совершила кощунственную акцию. Ими был демонтирован памятник освободителю Праги, Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Его планируют в качестве экспоната выставить в музее, посвященном событиям XX века в Чехословакии. Там, он «будет способствовать объективному объяснению нашей недавней истории».

Флаг Чехии

Акт вандализма Коларж сопроводил циничной записью в Facebook: «У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно, только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос». Что ж, если Коларж переживет эпидемию коронавируса и когда-нибудь появится в России, ему стоит надеть маску. Иначе его изрыгающий мерзости рот и нос могут сильно пострадать.

В наши дни в спасенной советскими солдатами Европе об их подвиге предпочитают не вспоминать. Наоборот, на них клевещут, а их имена — всячески порочат. Увы, время беспощадно, и солдаты, разгромившие армии гитлеровской Германии и ее сателлитов и освободившие Европу от нацистского рабства, постоять за себя уже не могут. Делать это должны мы, наследники героев былых времен.

О жизни чехов под властью Гитлера

При освобождении стран Европы Советский Союз потерял более миллиона своих сынов и дочерей. В одной Польше полегло более шестисот тысяч человек. В подавляющем большинстве это были молодые люди. Далеко не все из них успели создать семьи и завести детей. Они сложили свои головы, что освободить от власти нацистов европейские народы. Ведь сбросить гитлеровское ярмо своими силами те оказались не в состоянии. А чехи даже и не пытались.

В 1938 году Чехословакия обладала сильной и вооруженной современным оружием армией, имела мощные оборонительные укрепления на границе с Германией. Советский Союз оказывал Праге дипломатическую поддержку и был готов оказать военную. Несмотря на это, президент Чехословакии кощунство в центре праги и другие руководители страны послушно выполнили принятое 29 сентября 1938 года в Мюнхене решение о передаче Судетской области нацистской Германии. Сделано это было в нарушение Конституции ЧСР фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье и лидером фашистской Италии Бенито Муссолини. Мнение чехов и словаков их вообще не интересовало.

В октябре 1938 года Прага безропотно отдала полякам Тешинскую область. Не сопротивлялись чехи и в марте 1939 года, когда Гитлер присоединил Чехию к Третьему рейху, переформатировав ее в протекторат Богемия и Моравия. Выступая в рейхстаге, фюрер сообщил, что чехи передали вермахту 1582 самолета, 501 зенитное орудие, 2175 пушек, 785 минометов, 43.876 пулеметов, 469 танков, свыше 1 млн винтовок, 114 тыс. пистолетов, 1 млрд патронов, 3 млн снарядов. Применить это вооружение против немцев чехи постеснялись. А вот гитлеровцы не постеснялись использовать чешские танки и другое вооружение против Польши, Франции и Советского Союза.

Политику нацистской Германии в отношении чехов разработали руководители протектората Богемия и Моравия Карл Герман Франк и Константин фон Нейрат. В документе под красноречивым названием «План ликвидации чешского народа», направленном Гитлеру 28 августа 1940 года, Франк прямо указал, что «целью имперской политики в Чехии и Моравии должна быть полная германизация пространства и населения».

Вместе с тем отметим, что если Польшу гитлеровцы покрыли сетью концентрационных лагерей, то ситуация в протекторате Богемия и Моравия была иной. Чехи предпочли не бороться с нацистами, а работать на них. Трудолюбивые и застенчивые чешские рабочие были на хорошем счету у гитлеровцев. На перешедших под контроль нацистов заводах они выпускали танки, самолеты, автомашины, артиллерийские установки, стрелковое вооружение, пистолеты, авиационные моторы, боеприпасы. С чешскими танками солдаты Конева столкнулись осенью 1941-го, когда немцы рвались к Москве. Производили чехи и современные самоходные и штурмовые орудия. Из них гитлеровцы уничтожали советские танки и их экипажи. 27 июля 1943 года в бою на территории Орловской области погиб двоюродный дед автора статьи, младший лейтенант Степан Васильевич Назаров. Не исключено, что попавший в его танк снаряд произвели чешские рабочие. Но даже если это и не так, не сомнений в том, что снаряды чешского производства оборвали жизни многих бойцов Красной армии и жителей прифронтовой полосы.

В современной Чехии вспоминать о вкладе чехов в мощь вермахта стесняются. А вот снести монумент почетному гражданину Праги, а им маршал Конев стал еще в 1946 году, они не постеснялись.

Миф о том, как власовцы Прагу «освободили»

Сегодня это выглядит курьезом, но чехи продолжали работать на немцев даже тогда, когда советские солдаты взяли Берлин, а Гитлер покончил жизнь самоубийством! Только 5 мая они сообразили поднять восстание, которое начали с обращения за помощью к государствам Антигитлеровской коалиции.

Первыми на помощь пришли солдаты Конева. 9 мая в 3 часа утра танкисты 10-го гвардейского Уральского добровольческого корпуса 1-го Украинского фронта вошли в Прагу. За ними последовали и другие части. В этот исторический день Конев в течение нескольких часов не мог получить информацию о том, что происходило в городе — ни одна из отправленных в Прагу групп офицеров на связь не выходила. Конев вспоминал: «Как выяснилось потом, причиной тому было ликование пражан. На улицах шли сплошные демонстрации. При появлении советского офицера его немедленно брали в дружеский полон, начинали обнимать, целовать, качать. Один за другим попали все мои офицеры связи в окружение — поцелуи, угощения, цветы…»

Под командованием Конева сражались и бойцы 1-го Чехословацкого отдельного корпуса. 2 февраля 1942 года в Бузулуке началось формирование 1-го отдельного чехословацкого батальона под командованием подполковника чехословацкой армии Людвика Свободы. 8 — 9 марта 1943 года батальон принял участие в бою у села Соколова под Харьковом. 10 мая он был развернут в бригаду. На ее базе в 1944-м за счет призыва украинцев, русинов, чехов и словаков Волыни и Прикарпатья сформировали 1-й Чехословацкий армейский корпус. В октябре 1944 года в составе войск 1-го Украинского фронта он воевал в Словакии, весной 1945 года участвовал в боях за Силезию и Моравию, а 10 мая вступил в Прагу. С 1943-го по май 1945 года в сумме безвозвратные потери корпуса и других чехословацких соединений составили 4011 человек. В их числе было много граждан СССР.

Для сравнения отметим, что после окончания Великой Отечественной войны в советском плену оказались 69.977 чехов и словаков. А ведь были еще и те, кто погиб, воюя на стороне гитлеровской Германии. Матери и жены слали из Чехии своим сражавшимся сынам и мужьям посылки с теплыми вязаными рукавицами. Так что предложение поставить на месте снесенного монумента маршалу Коневу памятник предателю и гитлеровскому пособнику генералу Андрею Власову возникло не случайно.

Чешские политики районного масштаба тиражируют миф о том, что якобы Прагу освободили власовцы. В действительности 6 мая власовцы провели однодневный показательный бой с немцами в Праге. По их расчетам, это позволило бы им спасти свои шкуры, сдавшись американцам. Показательно то, что потери 1-й дивизии РОА под командованием бывшего полковника РККА Сергея Буняченко убитыми и ранеными исчислялись несколькими сотнями человек. На следующий день власовцы бросили восставших пражан на произвол судьбы и ушли сдаваться американцам.

В ходе Пражской стратегической наступательной операции погибло около 12 тыс. советских солдат и офицеров. Безвозвратные потери Красной армии при освобождении территории бывшей Чехословакии, по данным профессора Валентины Марьиной, составили 144 тыс. солдат и офицеров. После войны Конев с горечью писал: «Когда я бываю на Ольшанском кладбище в Праге, где покоится прах наших солдат и офицеров, погибших в дни Пражской операции, я с горестным чувством читаю на надгробьях украшенных цветами могил дату «9 мая». В сущности, война уже кончилась, а эти люди погибли здесь, на пражских окраинах, когда вся наша страна уже праздновала Победу, погибли в последних схватках с врагами, бесстрашно доводя до конца начатое дело».

Одним из немногих чехов, реально воевавших с немцами, а не на их стороне, был Людвик Свобода. Он получил звание генерала, а в 1968 — 1975 гг. был президентом ЧССР. Свобода свидетельствовал: «Советские воины сражаются за Чехословакию так, как сражались они за Москву, за Сталинград, за советские города и села. Мы никогда не забудем этого, и наш народ будет вечно признателен своим освободителям за бескорыстную братскую помощь».

Увы, но мы стали свидетелями того, что генерал и политик с говорящей фамилией, который с оружием в руках сражался за свободу, ошибся. Судя по всему, чехов, с благодарностью вспоминающих о подвиге советских солдат, становится с каждым все меньше и меньше. И предотвратить акт вандализма им оказалось не по силам.

Коларж-сын и Коларж-отец

В ответ на демонтаж памятника маршалу Коневу посольство РФ в Чехословацкой Республике заявило, что «не останется без соответствующей реакции российской стороны». Хотелось бы знать, что это будет за реакция?

Когда в Польше в течение ряда лет один за другим были снесены сотни памятников воинам-освободителям, нам настойчиво внушали, что «око за око» — не наш принцип. В итоге Россия только успевала подставлять щеки…

Театром абсурда является то, на фоне тотального уничтожения наших памятников в Польше, в Медном под Тверью до сих не демонтированы фальсифицированные мемориальные таблички якобы захороненных там поляков. Возникает риторический вопрос: если мы десятилетиями не можем навести порядок на своей территории, то стоит удивлять тому, что наши памятники в Европе сносят все, кому не лень?

Сегодня самое время вспомнить о том, что на территории России возведены памятники солдатам Чехословацкого корпуса — но не тем, кто плечом к плечу с бойцами Конева воевал с нацистами. А тем легионерам, которые в мае 1918 года по приказу Антанты подняли восстание. Вопреки расхожей байке, Владимир Ленин не пытался задержать их в России. Напротив, он стремился поскорее выпроводить легионеров через Владивосток в Европу. Однако руководство Антанты дало понять, что если чехи хотят обрести свое государство (а его у них не было почти 300 лет), то им надо выполнить ответственное поручение — поддержать антибольшевистские силы.

Поводом для мятежа продвигавшихся по Транссибу на восток частей Чехословацкого корпуса явилось столкновение 14 мая на вокзале Челябинска легионеров и военнопленных австро-венгерской армии. 29 мая после двухдневного боя легионеры взяли Пензу, а также Канск и Сызрань. 31 мая легионеры захватили Петропавловск, где расстреляли 20 членов местного Совета и четверых чехов-интернационалистов. В тот же день они взяли Томск и Тайгу, 2 июня — Курган, 8 июня — Самару. Всюду захваты сопровождались кровопролитием и грабежами. В итоге Гражданская война, которая до этого имела очаговый характер, стала широкомасштабной, что привело к огромным людским и материальным потерям.

Осенью 1918 года чехи и словаки обрели государственность. В России о себе они оставили не добрую память. Позже о легионерах с ненавистью отзывались и обыватели, и рабочие, и крестьяне, и красные, и белые. Управляющий военным министерством в правительстве Александра Колчака генерал-лейтенант Алексей Будберг писал: «Сейчас чехи таскают за собой около 600 груженых вагонов, очень тщательно охраняемых… по данным контрразведки, эти вагоны наполнены машинами, станками, ценными металлами, картинами, разной ценной мебелью и утварью и прочим добром, собранным на Урале и в Сибири».

Об этих «художествах» легионеров чехи никогда не вспоминают. Они клеймят Москву за вмешательство во внутренние дела Чехословакии в 1968 году и молчат о том, что за полвека до этого сами вмешались во внутренние дела России. Ярко выраженные двойные стандарты «цивилизованных» чехов не смущают.

Но и это еще не все. Более 10 лет на территории России возводят памятники легионерам. Их уже стоит больше десятка, а по плану Министерства обороны Чехии должно быть несколько десятков. Еще 20 октября 2011 года один из памятников был торжественно открыт в Челябинске на привокзальной площади при участии тогдашнего Чрезвычайного и Полномочного Посла Чехии в России Петра Коларжа — отца старосты 6-го района Праги. Коларж-отец, поддержавший размещение американской системы ПРО в Чехии, открывал в России памятники ее врагам, а 3 апреля 2020 года Коларж-сын снес монумент советскому Маршалу. Такой вот семейный подряд проамериканских чешских политиков. Комментарии здесь излишни…