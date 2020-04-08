Москва, 8 апреля 2020, 15:53 — REGNUM В Арктике министерство обороны России реализует гуманитарный подход к участию военных в простой мирной жизни, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 апреля в рамках онлайн-конференции, отвечая на вопрос о том, какие действия Минобороны РФ должно предпринять в Арктике.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента России Владимира Путина, повышение боевых возможностей группировок вооружённых сил России и других войск в российской арктической зоне должно гарантировать предотвращение любой агрессии и применения военной силы против страны и её союзников.