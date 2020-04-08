Москва, , 15:53 — REGNUM В Арктике министерство обороны России реализует гуманитарный подход к участию военных в простой мирной жизни, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 апреля в рамках онлайн-конференции, отвечая на вопрос о том, какие действия Минобороны РФ должно предпринять в Арктике.

«Мы уже всё произвели там практически, — сказал Мухин. — У нас есть база «Трилистник». Российская армия сейчас расчищает Арктику. Она полностью реализует комплекс военно-гуманитарного подхода. Вооружённые силы — это не только солдаты и убийства. Это ещё и стабилизация ситуации, создание балансов и, возможно, даже помощь в создании политических систем. В Арктике Минобороны РФ полностью реализует этот гуманитарный подход к участию военных в простой мирной жизни. Здесь нам ничего не надо делать, так как мы уже практически всё сделали, и нам нужно продолжать эту работу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента России Владимира Путина, повышение боевых возможностей группировок вооружённых сил России и других войск в российской арктической зоне должно гарантировать предотвращение любой агрессии и применения военной силы против страны и её союзников.