Москва, , 15:56 — REGNUM Российские врачи, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией пациентами, находятся на передовой. Они получат дополнительные страховые гарантии, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами.

Повышенные страховые гарантии для врачей будут установлены за счёт федерального бюджета подобно тому, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России, отметил глава государства.

Путин добавил, что непосредственно работающие с больными врачи получат по 80 тысяч рублей в месяц, средний персонал — по 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал — по 25 тыс. рублей.

Выплаты в размере 50 тысяч рублей в месяц предусмотрены для врачей скорой помощи, в размере 25 тысяч рублей — для фельдшеров, медсестёр и водителей машин. Речь идёт о медиках, работающих с заражёнными людьми.

Читайте также: Путин: регионы получили необходимую федеральную поддержку