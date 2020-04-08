Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Власти Петербурга обсуждают решение проблемы городских пенсионеров, у которых отобрали право льготного проезда в общественном транспорте до 30 апреля из-за коронавируса. Впрочем, полномочный представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков отказался назвать это решение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пассажир автобуса в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

Тему в парламенте поднял «яблочник» Борис Вишневский, который получает огромное число жалоб о блокирования льготных проездных для пенсионеров, которые не могут себе позволить прекратить работу. Заметим, в городе запрещено выходить на улицу гражданам старше 65 лет, остальным это лишь рекомендуется.

«Как и на основании чего правительство Петербурга может отменить или приостановить действие льготы, установленной законом Санкт-Петербурга? Где в законодательстве вы видели такие полномочия? Ни на одно обращение к губернатору по этому поводу я ответа до сих пор не получил», — сказал Вишневский.

Шестериков заявил, что депутатские обращения «рассматриваются», а в Смольном об этой проблеме «знают», и не только от Вишневского.

«Действительно, существует такая проблема. Могу сказать, что и оперативный штаб, и координационный совет эти вопросы рассматривает. Какое будет решение, я комментировать не уполномочен. Но эта проблема существует, и она решается», — сказал Шестериков.

Он добавил, что цель таких ограничений и состояла в том, чтобы работающие пенсионеры прекратили ездить на работу. Впрочем, судя по жалобам петербуржцев, привело это лишь к тому, что работающие пенсионеры тратят на дорогу намного больше личных средств, чем обычно.

«Речь идет о защите жизни людей. Мы понимаем, что это привело к определенным проблемам, будем над этим работать. Есть предложение по разрешению этой проблемы, которое я не уполномочен сейчас здесь комментировать», — добавил Шестериков.

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