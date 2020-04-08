Москва, , 15:48 — REGNUM Российские регионы получили необходимую поддержку федерального центра в условиях борьбы с новым коронавирусом. Об этом заявил 8 апреля президент РФ Владимир Путин в ходеселекторного совещания с губернаторами.

Он отметил, что в регионы поступило более 33 млрд рублей, это средства, направленные на обеспечение мест в инфекционных отделениях больниц. Кроме того, на три месяца будет установлена доплата специалистам, которые работают с больными коронавирусом, она составит от 80 до 25 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, селекторное совещание президента с главами регионов посвящено ситуации с распространением нового коронавируса в России.