Кабул, , 15:47 — REGNUM Правительство Афганистана освободит из тюрем порядка 100 боевиков движения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 8 апреля сообщает Geo TV.

По данным журналистов, первоначально акция должна была быть проведена еще 10 марта в рамках соглашения США с террористами, однако взаимные противоречия не привели к успеху.

В частности, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) требуют освобождения 15 человек, принадлежащих к высшему руководству боевиков, что вызывает непонимание со стороны официального Кабула.

Напомним, в феврале 2020 года правительство США и боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили мирное соглашение, по которому американские военные выводят войска из Афганистана и создается почва для мирного урегулирования конфликта.