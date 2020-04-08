Москва, , 15:32 — REGNUM НАТО не показывает достаточного уровня военного потенциала в конфликтах, в которых участвует, считает генеральный директор «Центра политической информации» Алексей Мухин. Об этом он заявил 8 апреля в рамках онлайн-конференции, на которой был представлен доклад, включающий в себя рейтинг оборонного потенциала государств. Мухин — один из авторов этого доклада.

«Мы сделали новый рейтинг оборонного потенциала государств. Особенно тех, которые обычно включают в рейтинги наши коллеги из самых разных исследовательских центров, — сказал Мухин. — Первые три места в рейтинге заняли Россия, США и Китай. Мы сделали более широкий анализ показателей, нежели просто количественное и качественное состояние вооружённых сил разных стран. Большинство рейтингов опираются именно на количество и на затраты. Практически все рейтинги ставят на первое место США. По затратам на военные нужды они действительно впереди планеты всей. Но, как показывает практика, и особенно действия НАТО, количество не всегда переходит в качество. НАТО не демонстрирует достаточного уровня военного потенциала в тех конфликтах, в которых участвует».

По словам Мухина, авторы доклада пришли к выводу, что простое наращивание военных расходов совсем не означает автоматического достижения военного превосходства.

«Та же Саудовская Аравия тратит громадные деньги на наращивание военного потенциала, а не может справиться с бедным несчастным Йеменом», — сказал Мухин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике.