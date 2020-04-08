Иерусалим, , 15:26 — REGNUM Окружной суд в Иерусалиме издал временный указ, запрещающий передавать России права владения на Александровское подворье. Соответствующее решение вынес судья Авигдор Дорот. Об этом 8 апреля сообщает издание The Marker.

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Уточняется, что такой запрет буде действовать «до вынесения окончательного решения по этому вопросу».

В посольстве РФ в Иерусалиме заявили, что иск в суд против Израиля и России подала «структура, называющая себя Православным палестинским обществом в Святой земле (ППО) и незаконно занимающая в настоящее время Александровское подворье».

В димписси подчеркнули, что российская сторона готовит свой отзыв на исковое заявление ППО и уже в ближайшее время представит его в суд.

«Российская Федерация будет принимать все необходимые меры для защиты своих законных имущественных интересов в Израиле, в том числе касающихся Александровского подворья», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года министр экологии Израиля Зеев Элькин заявлял, что Александровское подворье, находящееся в Старом городе Иерусалима вблизи Храма Гроба Господня, может быть возвращено Русской православной церкви. По словам министра, начата процедура выяснения права собственности на Александровское подворье. РФ направила соответствующие документы, которые доказывают, что Александровское подворье является «частью собственности Российской православной церкви через Императорское Православное Палестинское Общество».