Сеул, , 15:30 — REGNUM 8 апреля глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонный разговор с финским коллегой Пеккой Хаависто, с которым обсудила план сотрудничества по борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, диалог состоялся по просьбе министра иностранных дел Финляндии. Во время разговора Кан Гён Хва отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, однако правительство продолжает принимать меры по сдерживаю эпидемии.

В свою очередь глава МИД Финляндии высоко оценил действия Сеула в борьбе с коронавирусом и тесное двустороннее сотрудничество по данному вопросу.

Отмечается, что стороны выразили надежду на укрепление сотрудничества не только на двустороннем уровне, но и на международной арене, а также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, включая меры борьбы с коронавирусом в КНДР.