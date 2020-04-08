Джакарта, , 15:18 — REGNUM Посольство Южной Кореи в Индонезии сообщило, что Сеул предоставит Индонезии гуманитарную помощь на сумму 500 тысяч долларов США, передает Sindonews.

Согласно пресс-релизу посольства Южной Кореи в Индонезии, которое было получено Sindonews 8 апреля, гуманитарная помощь включает в себя наборы тестов на коронавирус и 300 распылительных устройств для контроля над распространением коронавируса.

«300 распылительных устройств прибыли в аэропорт Сукарно-Хатта. В ближайшее время в Индонезию будет отправлено другое оборудование», — говорится в заявлении посольства Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг Бом заявил, что причина, по которой Южная Корея сделала Индонезию одной из приоритетных стран для оказания гуманитарной помощи, заключается в том, что между странами заключено специальное стратегическое партнерство.

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