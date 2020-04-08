Астрахань, , 15:14 — REGNUM Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов 8 апреля ушёл в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

На заседании экспертного совета по оценке качества оказания медицинской помощи гражданам в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории Астраханской области речь шла о выполнении плановых показателей и поручений губернатора, данных во время выездной проверки подготовительных работ в Областной инфекционной и Александро-Мариинской больницах. Не все нормативные показатели были достигнуты в полном объёме, а между профильным министерством и медицинскими учреждениями отсутствует чёткая координация действий.

Были озвучены предложения о корректировке работы системы здравоохранения с учётом угрозы подъёма сезонной заболеваемости клещевыми и комариными лихорадками. Из-за аномально тёплой зимы специалисты прогнозируют серьёзное превышение обычного уровня заболеваемости этими опасными инфекциями. Все предложения передали в областной штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Губернатор распорядился в кратчайшие сроки ликвидировать все недоработки.

После заседания совета министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал заявление об отставке, которое подписал губернатор Игорь Бабушкин. Временно исполняющей обязанности руководителя министерства здравоохранения назначена Светлана Смирнова.

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