Киев, , 15:14 — REGNUM МВФ и Всемирный банк в контексте закона о продаже земли ведут с украинской властью «банальную ролевую игру», заявил 8 апреля украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Эксперт отметил, что МВФ «вроде бы удовлетворен» и не акцентирует внимание на те косметические изменения, которые в последний момент внесли в закон представители Киева, а вот Всемирный банк, «в иезуитской манере» прикрываясь заботой о защите интересов украинского народа, озвучил «настоятельный призыв» принять дополнительные законы.

«Именно эти законы полностью нивелируют попытку команды Зеленского минимально сохранить лицо перед своими избирателями, затормозив проникновение иностранного капитала на рынок украинских земель. Прежде всего, ВБ требует увеличить разрешенную к приватизации площадь участка, а также допустить к покупке земли иностранные юридические лица», — напомнил Джангиров.

Кроме того, подчеркнул эксперт, ВБ требует принять законы, обеспечивающие открытый доступ к кадастровым данным, усиление управления земельными ресурсами, ускорение процедуры продажи земли, в том числе государственной, а также ограничение безвозмездной передачи земли.

«Все хитрости, с помощью которых команда Зеленского пыталась хоть как-то прикрыть сдачу украинской земли, слишком очевидны для «старшего брата». И объявлены — с минимальной дипломатичностью — неприемлемыми», — резюмировал Джангиров.

ИА REGNUM напоминает, что закон о продаже земли в целом Рада приняла 30 марта, причем для положительного голосования пришлось объединить усилия фракций Зеленского и Порошенко. Однако закон до сих пор не вступил в действие, поскольку его подписание заблокировано отдельными парламентариями, оспорившими итоги голосования по земельной реформе. Кроме того, сразу несколько политических сил заявили о подготовке исков в суд по данному закону.