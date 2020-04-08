Ижевск, , 15:09 — REGNUM Дело заместителя главы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова поступило в Завьяловский районный суд Удмуртии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Овсянников обвиняется по ст. 20. 1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Рассмотрение дела назначено на 27 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Ижевска вылетавшего в Москву Овсянникова заставили несколько раз пройти через рамку металлоискателя. Затем чиновника попросили предъявить билеты и документы, однако он отказался это сделать и устроил скандал. В результате замминистра был задержан. В Минпромторге по данному инциденту планировали провести внутреннюю проверку. 8 апреля Овсянников был исключен из партии «Единая Россия». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что поведению Овсянникова в аэропорту нет оправданий. Он добавил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о соответствии Овсянникова занимаемой должности.

Напомним, Дмитрий Овсянников родился в 1977 году в Омске. Окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Тольяттинскую академию управления — «Государственное и муниципальное управление», Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации — «Юриспруденция», а также Высшую школу экономики по специальности «Управление реформируемыми предприятиями ОПК» (Executive MBA).

С 1993 по 2001 год работал в промышленных предприятиях Ижевска и Чайковского. В период с 2001 по 2007 год являлся федеральным инспектором по Кировской области и Удмуртии аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. В 2007—2009 годах работал заместителем генерального директора ОАО «Чепецкий механический завод», позднее до 20 013 — директор по экономике и финансам ОАО «Пермский моторный завод». С 2013 года занял пост заместителя руководителя финансово-экономического департамента ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация». В 2014—2015 годах являлся директором Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России, затем до 2016 года — замглавы Минпромторга РФ, в 2016—2017 годах назначен губернатором Севастополя в статусе врио, в 2017 году стал губернатором Севастополя. На пост замглавы Минпромторга РФ вновь назначен в 2019 году.