Москва, , 15:08 — REGNUM Огромной численности населения Китая мало для того, чтобы КНР могла претендовать на главные позиции на глобальной карте, считает политолог, директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов. Об этом он заявил 8 апреля в рамках онлайн-конференции «Оборонный потенциал государств: проблемы оценок и новые подходы».

«Да, китайцев больше, чем всех людей на земле, но этого мало для того, чтобы претендовать на главные позиции на глобальной карте. Этого критически мало. Если бы было достаточно просто иметь полтора миллиарда человек, самую большую по численности армию и достаточное количество технологий, то, наверное, ситуация была бы другой. Но она именно такая, какая есть, — сказал Мартынов. — А США в погоне за прекрасной обёрткой, за замечательным пиаром, за обязательным положительным мнением теряют суть и смысл того, что представляет собой военная составляющая в геополитике».

Кроме того, эксперт признался в том, что он сильно сомневается, будто мировая пандемия коронавируса так сильно изменит мир, что военно-политическая составляющая перестанет иметь прежнее значение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американский постпред при НАТО Бейли Хатчисон заявила, что Китай должен быть участником готовящихся в настоящее время переговоров между Россией и США по контролю над вооружениями.