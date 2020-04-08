Москва, , 15:11 — REGNUM Российская сторона призывает Соединённые Штаты как можно скорее принять предложение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает 8 апреля МИД России.

«Рассчитываем на скорейший позитивный ответ со стороны США», — подчеркнули в МИД.

Заявление внешнеполитического ведомства приурочено к десятой годовщине подписания российско-американского договора. Оно состоялось 8 апреля 2010 года.

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Договор позволил снизить стратегические арсеналы двух стран до беспрецедентно низких уровней, а также создать эффективно действующий механизм взаимной транспарентности и предсказуемости, отметили в МИД.

В декаборе 2019 года президент России Владимир Путин предложил США официально и без предварительных условий продлить ДСНВ и приступить к проработке связанных с этим практических вопросов. Однако, как сообщало ИА REGNUM, ответ американской стороны до сих пор не получен.

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