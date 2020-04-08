Москва, 8 апреля 2020, 15:31 — REGNUM Главный смысл внесённого в Госдуму РФ законопроекта об упрощении получения гражданства РФ состоит в обеспечении правовой базы для последующего принятия в российское гражданство лиц, желающих его получить, и устранении возможных препятствий и преград к его получению, которые существовали прежде. Об этом ИА REGNUM заявил адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, к.ю.н. Александр Зорин.
По словам Зорина, процедура получения гражданства значительно упростится, что облегчит миграцию на территорию Российской Федерации. Иностранным гражданам станет проще получить российское гражданство уже после одного года трудовой деятельности в стране, если они окончили российские образовательные учреждения. Ожидается, что это приведет к привлечению молодых квалифицированных кадров, восполнит дефицит работников в ряде профессий.
Он также отметил, что проект закона об упрощении получения гражданства не стоит связывать с пандемией коронавируса. Санитарно-эпидемиологические мероприятия продлятся ограниченное время, а упрощение процедуры рассчитано на куда большие сроки.
По его словам, в первую очередь упрощение коснется высококвалифицированных специалистов, а также бывших советских граждан, не получивших гражданство новых государств. Последняя категория — это, к примеру, так называемые «не граждане» Латвии. Жители восточных областей Украины также могут претендовать на российское гражданство, являясь носителями русского языка.