Москва, , 15:31 — REGNUM Главный смысл внесённого в Госдуму РФ законопроекта об упрощении получения гражданства РФ состоит в обеспечении правовой базы для последующего принятия в российское гражданство лиц, желающих его получить, и устранении возможных препятствий и преград к его получению, которые существовали прежде. Об этом ИА REGNUM заявил адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, к.ю.н. Александр Зорин.

«В первую очередь стоит отметить упразднение трехлетнего срока трудовой деятельности и нахождения на территории России для кандидатов на получение гражданства, если они прежде имели гражданство СССР и проживали на территории союзных республик, но после провозглашения суверенитета не получили гражданство новых государств, а также для супругов, детей, родителей граждан РФ», — пояснил он.

По словам Зорина, процедура получения гражданства значительно упростится, что облегчит миграцию на территорию Российской Федерации. Иностранным гражданам станет проще получить российское гражданство уже после одного года трудовой деятельности в стране, если они окончили российские образовательные учреждения. Ожидается, что это приведет к привлечению молодых квалифицированных кадров, восполнит дефицит работников в ряде профессий.

«Общий порядок получения гражданства в данное время предполагает оформление РВП, ВНЖ, проживание в РФ не менее пяти лет. Если претендент на гражданство является переселенцем по программе переселения соотечественников или беженцем, срок получения гражданства сокращается до одного года. Также на гражданство можно претендовать по праву брака с российским гражданином, по праву рождения в РФ, будучи высококвалифицированным специалистом, в котором нуждается Россия, или выпускником российского образовательного учреждения», — пояснил адвокат.

Он также отметил, что проект закона об упрощении получения гражданства не стоит связывать с пандемией коронавируса. Санитарно-эпидемиологические мероприятия продлятся ограниченное время, а упрощение процедуры рассчитано на куда большие сроки.

«К тому же в основном на получение гражданства претендуют лица, уже находящиеся на территории Российской Федерации. Так что особых противоречий в данном случае нет», — заявил Зорин.

По его словам, в первую очередь упрощение коснется высококвалифицированных специалистов, а также бывших советских граждан, не получивших гражданство новых государств. Последняя категория — это, к примеру, так называемые «не граждане» Латвии. Жители восточных областей Украины также могут претендовать на российское гражданство, являясь носителями русского языка.