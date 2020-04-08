Бишкек, , 14:53 — REGNUM Жителям столицы Киргизии необходимо оставаться дома в самоизоляции в течение ближайших двух недель, чтобы максимально сократить риски заражения коронавирусом. Об этом заявил комендант города Бишкека Алмазбек Орозалиев, пишет «24.kg».

По его словам, это необходимо сделать, поскольку именно в эти дни закончится инкубационный период у киргизстанцев, контактировавших с первыми заразившимися коронавирусом гражданами, которые завезли инфекцию из-за рубежа.

«Самое важное — свести к минимуму распространение коронавируса. Мы можем этого добиться, только сидя дома», — подчеркнул комендант киргизской столицы.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Киргизии насчитывается 270 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 25 человек уже полностью излечились от COVID-19, а еще четверо умерли.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса власти Киргизии ввели в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и еще нескольких районах режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ранее предполагалось, что ограничительные меры будут сняты 15 апреля 2020 года.